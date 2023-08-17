Эксперт объяснил, почему из трех кавказских стран Украине помогает только Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Фото: пресс-служба ОП

На Южном Кавказе из трех местных государств только один Азербайджан помогает Украине — как гуманитарной поддержкой, так и поставкой оружия. Две другие страны находятся под влиянием России.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Из трех стран Южного Кавказа Украину открыто поддерживает только Азербайджан. Баку не только оказывает Украине гуманитарную помощь, но даже поставляет оружие Силам обороны Украины.

Петр Черник напомнил, что Азербайджан является частью тюркского мира, для которого Россия всегда будет стратегическим врагом. Особенно сейчас, когда в Турции — главной тюркской стране и основному союзнику Азербайджана — продвигаются идеи пантюркизма.

Остальные страны региона так или иначе привязаны к России. Армения, помимо многовековых отношений, сейчас является членом созданных Россией экономического (ЕАЭС) и военного (ОДКБ) союзов. Поэтому от этой страны Украине не стоит ожидать какой-либо помощи.

В Грузии, еще в начале 10-х годов ХХІ века поддерживавшей Украину, власть захватил и до сих пор удерживает пророссийский бизнесмен Бидзина Иванишвили. Так что и эта страна, открывшая границы для российских граждан и бизнеса, вряд ли будет помогать Украине — по крайней мере, в нынешней политической конфигурации, к возможному изменению власти во время следующего электорального цикла.

Карабахский фактор

Кроме того, подчеркнул эксперт, Азербайджан преследует свои прагматические цели.

Они, в частности, связаны с карабахским конфликтом, участие в котором, посредством "миротворцев", принимает и Россия.

Поэтому для Азербайджана поражение в Украине и ослабление внешнеполитических позиций Кремля очевидно.

Напомним, что в начале августа Азербайджан анонсировал очередной пакет пособий для Украины. В частности, эта страна заявила о готовности к восстановлению города Ирпень в Киевской области.