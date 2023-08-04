Експерт пояснив, як зарубіжні компанії вплинуть на український ринок дронів

Макет майбутнього заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні. Фото: Defence Express

Відкриття іноземних військових заводів, зокрема, із виробництва безпілотних літальних апаратів, піде Україні на користь. Частина деталей буде вироблятися на українських підприємствах.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, майбутнє будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні не зашкодить вітчизняному військово-промисловому комплексу, а навіть піде на користь.

"Не буває такого, щоб іноземна компанія заходила в якусь країну, зовсім не залежачи від місцевого ринку. Якась частина деталей у будь-якому випадку буде вироблятися в Україні", — наголосив експерт.

Крім того, такий завод, який планує відкрити турецька компанія Bayrak, збільшить кількість робочих місць, що також піде на користь українській економіці.

Політичні плюси для України

Також Петро Черник наголосив на тому, що будівництво таких заводів, як Bayraktar чи бронетанковий завод Rheinmetall, є потужним політичним сигналом.

"Ці рішення є знаком, що Україна остаточно буде відірвана від Росії", — підкреслив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, у червні поточного року стало відомо, що турецька компанія Baykar отримала спеціальні ліцензії від керівництва Туреччини для виробництва безпілотників "Байрактар" в нашій країні. Турецька компанія планує запустити виробництво в Україні в 2025 році.