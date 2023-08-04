Эксперт объяснил, как зарубежные компании повлияют на украинский рынок дронов

Макет будущего завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине. Фото: Defence Express

Открытие иностранных военных заводов, в частности по производству беспилотных летательных аппаратов, пойдет Украине на пользу. Часть деталей будет производиться на украинских предприятиях.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, будущее строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине не помешает отечественному военно-промышленному комплексу, а даже пойдет на пользу.

"Не бывает такого, чтобы иностранная компания заходила в какую-то страну, совсем не завися от местного рынка. Какая-то часть деталей в любом случае будет производиться в Украине", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, такой завод, который планирует открыть турецкая компания Bayrak, увеличит количество рабочих мест, что также пойдет на пользу украинской экономике.

Политические плюсы для Украины

Также Петр Черник отметил, что строительство таких заводов, как Bayraktar или бронетанковый завод Rheinmetall, является мощным политическим сигналом.

"Эти решения — знак, что Украина окончательно будет оторвана от России", — подчеркнул полковник ВСУ.

Напомним, в июне текущего года стало известно, что турецкая компания Baykar получила специальные лицензии от руководства Турции по производству беспилотников "Байрактар" в нашей стране. Турецкая компания намерена запустить производство в Украине в 2025 году.