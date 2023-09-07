Експерт пояснив, хто може зупинити антисемітські закиди Путіна

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов пояснив, хто може зупинити антисемітські образи російського диктатора Володимира Путіна. Так, за словами фахівця закиди лідера Кремля щодо етнічного походження президента України Володимира Зеленського може зупинити Ізраїль.

Про це Несвітайлов повідомив в ефірі ток-шоу "На часі".

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Пояснення Несвітайлова

Зазначається, що припинити закиди Путіна можна через, зокрема, запит Ізраїлю на реакцію іншого світу. Однак наразі це не є можливим.

"Ми розуміємо, що в Ізраїлі політична криза — і достатньо серйозна. Там дуже хитка коаліція, там всередині напружена ситуація, яка знаходиться на межі серйозних громадянських конфліктів всередині самої країни. В них назріває небезпека з боку Ірану та Сирії", — пояснив Максим Несвітайлов.

Нагадаємо, що диктатор Росії Володимир Путін заявив, що західні політики навмисне поставили на чолі України Президента єврейського походження. Таким чином вони нібито намагаються прикрити міфічне "прославлення нацизму" в нашій державі.

Також ми повідомляли, що українські військові подарували Президенту Володимиру Зеленському футболку. Попросили вдягти її на випадок переговорів з Володимиром Путіним.