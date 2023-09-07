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Эксперт объяснил, кто может остановить антисемитские придирки Путина

7 сентября 2023 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Эксперт объяснил, кто может остановить антисемитские придирки Путина
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Эксперт-международник Максим Несвитайлов объяснил, кто может остановить антисемитские оскорбления российского диктатора Владимира Путина. Так, по словам специалиста придирки лидера Кремля относительно этнического происхождения президента Украины Владимира Зеленского может остановить Израиль.

Об этом Несвитайлов сообщил в эфире ток-шоу "На часі".

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Объяснение Несвитайлова

Отмечается, что остановить придирки Путина можно из-за, в частности, запроса Израиля на реакцию другого мира. Однако пока это невозможно.

"Мы понимаем, что в Израиле политический кризис — и достаточно серьезный. Там очень шаткая коалиция, там внутри напряженная ситуация, которая находится на грани серьезных гражданских конфликтов внутри самой страны. У них назревает опасность со стороны Ирана и Сирии", — пояснил Максим Несвитайлов.

Напомним, что диктатор России Владимир Путин заявил, что западные политики умышленно поставили во главе Украины Президента еврейского происхождения. Таким образом, они якобы пытаются прикрыть мифическое "прославление нацизма" в нашем государстве.

Также мы сообщали, что украинские военные подарили Президенту Владимиру Зеленскому футболку. Попросили надеть ее на случай переговоров с Владимиром Путиным.

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