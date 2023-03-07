Кримські пляжі перетворились в окопи: експерт пояснив чому

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Експерт пояснив, навіщо окупанти риють окопи на узбережжі Криму

7 березня 2023 15:08
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
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yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

В окупованій Євпаторії, що в Криму, російські військові по всьому узбережжю риють окопи, укріплюють їх дошками та облаштовують кулеметні гнізда. Примітно, що окупанти обґрунтовували фортифікаційні роботи начебто реконструкцією набережної. Загалом окупанти облаштовують фортифікаційні споруди по всій території окупованого Криму.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, згідно даних про те, що Велика Британія оголосила про підготовку українських морських піхотинців, стає зрозуміло, що Захід розглядає можливість деокупації Криму військовим шляхом. А це в свою чергу не виключає проведення десантних операцій.

"Крим  це пастка. Якщо взяти під вогневий контроль російську логістику, як от Керченський міст та перешийки, то ворожі війська опиняються в пастці без можливості на евакуацію. Росіянам не вдасться втримати Крим навіть із тими фортифікаційними спорудами, які вони облаштовують по всьму півострову. Зброя з дальністю ураження до 150 кілометрів зробить свою справу", — уточнив експерт. 

Снєгирьов також додав, що проведення фортифікаційних робіт окупантами є політичним сигналом місцевому населенню та країнам Заходу щодо військового сценарію деокупації цих територій з боку ЗСУ.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що єдиний спосіб тимчасово окупований Крим повернути під контроль України — це силовим шляхом. Він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін. 

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