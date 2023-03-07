Крымские пляжи превратились в окопы: эксперт назвал почему

Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
В оккупированной Евпатории, что в Крыму, российские военные по всему побережью роют окопы, укрепляют их досками и обустраивают пулеметные гнезда. Примечательно, что оккупанты обосновывали фортификационные работы "реконструкцией набережной". В целом они обустраивают фортификационные сооружения по всей территории оккупированного Крыма.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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По его словам, согласно данным о том, что Великобритания объявила о подготовке украинских морских пехотинцев, становится ясно, что Запад рассматривает возможность деоккупации Крыма военным путем. А это, в свою очередь, не исключает проведения десантных операций.
"Крым – это ловушка. Если взять под огневой контроль российскую логистику, как Керченский мост и перешейки, то вражеские войска оказываются в ловушке без возможности эвакуации. Россиянам не удастся удержать Крым даже с теми фортификационными сооружениями, которые они обустраивают по всему полуострову. Оружие с дальностью поражения до 150 километров сделает свое дело", — уточнил эксперт.
Снегирев также добавил, что проведение фортификационных работ оккупантами является политическим сигналом местному населению и странам Запада по военному сценарию деоккупации этих территорий со стороны ВСУ.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что единственный способ вернуть временно оккупированный Крым под контроль Украины — это силовой путь. Он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже не актуальна и требует изменений.