Крим можна звільнити лише військовим шляхом, — Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що єдиний спосіб тимчасово окупований Крим повернути під контроль України — це силовим шляхом. Він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін.
Про це він сказав в інтерв'ю ZAXID.NET.
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Данілов вважає, що військовий шлях — єдиний спосіб повернути Крим. Він зазначив, що необхідно розробити відповідні документи, які будуть розглянуті членами РНБО та підтверджені указом президента.
Данілов наголосив, що РНБО працює над різними документами, пов'язаними із сектором безпеки та оборони України. Він додав, що деякі люди забувають, що необхідно уважно читати та виконувати документи. Якби всі рішення виконувалися на 100%, ситуація в Україні була б зовсім іншою.
"Ми відпрацьовуємо всі документи щодо процесів, що відбуваються в секторі безпеки і оборони України. Це один з них", — зазначив він.
Нагадаємо, що у зв'язку з успішним просуванням ЗСУ на півдні України окупаційна армія росії протягом останніх мінімум двох місяців активно створює оборонні укріплення на півночі захопленого Криму.
Росіяни розуміють, що подальше утримання лівобережжя Херсонщини для них є досить проблематичним. А останній пакет військово-технічної допомоги з боку США та союзників України передбачає надання для потреб ЗСУ наступальних видів зброї, що викликає значне занепокоєння у ворога.