Експерт пояснив, у чому головний недолік західних установок для розмінування
Україна уже використовує на фронті західні системи для розмінування, надані західними партнерами. Але західної інженерної техніки не вистачає, зважаючи на обсяги замінованої росіянами території.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Що Захід надав Україні
Дмитро Снєгирьов нагадав, що Україна, крім радянських реактивних установок УР-77, використовує і зразки західної техніки, яка призначена для розмінування території.
"Це і німецькі системи для прориву мінних полів Wisent 1 MC, і американські комплекси М58, і норвезькі інженерні машини NM189 Ingeniørpanservogn", — зазначив експерт.
Головний недолік західної техніки
Снєгирьов підкреслив, що усіх переданих на потреби Сил оборони України зразків такої техніки не вистачає для повноцінної роботи на фронті.
Причиною є розміри площі, замінованої російськими окупантами, — вони є неспівмірними із кількістю тієї техніки, яку отримали Збройні сили України.
Нагадаємо, що у червні у черговому пакеті допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу для Збройних сил України обладнання для розмінування.