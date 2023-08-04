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Експерт пояснив, у чому головний недолік західних установок для розмінування

4 серпня 2023 23:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, у чому головний недолік західних установок для розмінування
Американська система для розмінування M58. Фото: "Мілітарний"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна уже використовує на фронті західні системи для розмінування, надані західними партнерами. Але західної інженерної техніки не вистачає, зважаючи на обсяги замінованої росіянами території.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов нагадав, що Україна, крім радянських реактивних установок УР-77, використовує і зразки західної техніки, яка призначена для розмінування території.

"Це і німецькі системи для прориву мінних полів Wisent 1 MC, і американські комплекси М58, і норвезькі інженерні машини NM189 Ingeniørpanservogn", — зазначив експерт.

Головний недолік західної техніки

Снєгирьов підкреслив, що усіх переданих на потреби Сил оборони України зразків такої техніки не вистачає для повноцінної роботи на фронті.

Причиною є розміри площі, замінованої російськими окупантами, — вони є неспівмірними із кількістю тієї техніки, яку отримали Збройні сили України.

Нагадаємо, що у червні у черговому пакеті допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу для Збройних сил України обладнання для розмінування.

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