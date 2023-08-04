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Эксперт объяснил, в чем главный недостаток западных установок для разминирования

4 августа 2023 23:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, в чем главный недостаток западных установок для разминирования
Американская система для разминирования M58. Фото: "Милитарный"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украина уже использует на фронте западные системы для разминирования, предоставленные западными партнерами. Но западной инженерной техники не хватает, учитывая объемы заминированной россиянами территории.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев напомнил, что Украина, кроме советских реактивных установок УР-77, использует и образцы западной техники, предназначенной для разминирования территории.

"Это и немецкие системы для прорыва минных полей Wisent 1 MC, и американские комплексы М58, и норвежские инженерные машины NM189 Ingeniørpanservogn", — отметил эксперт.

Главный недостаток западной техники

Снегирев подчеркнул, что всех переданных на нужды сил обороны Украины образцов такой техники не хватает для полноценной работы на фронте.

Причиной являются размеры площади, заминированной российскими оккупантами, — они несоразмерны с количеством той техники, которую получили Вооруженные силы Украины.

Напомним, что в июне в очередном пакете помощи США объявили о передаче для Вооруженных сил Украины оборудования для разминирования.

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