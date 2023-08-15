Експерт пояснив, у чому перевага росіян у наступі на Куп'янськ

Куп'янськ, який з осені 2022-го під контролем України. Фото з відкритих джерел

Російські війська наступають на Куп'янськ з двох причин. По-перше, на цій ділянці фронту у них найкраще розбудована логістика, по-друге, Володимир Путін не може пережити того, що не захопив Харків на початку війни.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Уже другий тиждень російські окупанти продовжують наступ на північному сході, у напрямку на Куп'янськ. Ця ділянка фронту є найзручнішою для росіян, бо тут позиції окупантів розташовані біля кордону — тож логістика ворога працює значно швидше й ефективніше.

Загалом росіяни зібрали там близько 120 тисяч одиниць живої сили та 2000 одиниць бронетехніки.

"Крім власне військового значення цього наступу є ще й політичний аспект. Путін не може пробачити Харкову, що це велике місто, російськомовне, яке близьке до кордону, не здалося, не підкорилося окупаційній армії", — підкреслив Ігор Романенко.

Чи виправдана евакуація на Харківщині

Оцінюючи ідею евакуації мешканців Куп'янського району Харківської області, генерал-лейтенант Романенко наголосив, що це рішення є правильним.

"Оскільки є загроза мирному населенню, то рішення про вивезення цих людей виправдане і потрібне", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що росіяни навіть зняли частину військ із Бахмутського напрямку, аби підсилити угруповання, яке наступає на Куп'янськ.