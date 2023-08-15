Эксперт объяснил, в чем преимущество россиян в наступлении на Купянск

Купянск, который с осени 2022 года под контролем Украины. Фото из открытых источников

Российские войска наступают на Купянск по двум причинам. Во-первых, на этом участке фронта у них лучше построена логистика, во-вторых, Владимир Путин не может пережить того, что не захватил Харьков в начале войны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Читайте также:

Путин обижен на Харьков

Уже вторую неделю российские оккупанты продолжают наступление на северо-востоке, по направлению на Купянск. Этот участок фронта наиболее удобен для россиян, потому что здесь позиции оккупантов находятся у границы, поэтому логистика врага работает значительно быстрее и эффективнее.

Всего россияне собрали там около 120 000 единиц живой силы и 2000 единиц бронетехники.

"Помимо собственно военного значения этого наступления есть еще и политический аспект. Путин не может простить Харькову, что этот большой город, русскоязычный, который близок к границе, не сдался, не подчинился оккупационной армии", — подчеркнул Игорь Романенко.

Оправдана ли эвакуация в Харьковской области

Оценивая идею эвакуации жителей Купянского района Харьковской области, генерал-лейтенант Романенко подчеркнул, что это решение правильное.

"Поскольку есть угроза мирному населению, то решение о вывозе этих людей, оправдано и нужно", — отметил эксперт.

Напомним, что россияне даже сняли часть войск с Бахмутского направления, чтобы усилить наступающую на Купянск группировку.