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Эксперт объяснил, в чем преимущество россиян в наступлении на Купянск

15 августа 2023 10:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, в чем преимущество россиян в наступлении на Купянск
Купянск, который с осени 2022 года под контролем Украины. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские войска наступают на Купянск по двум причинам. Во-первых, на этом участке фронта у них лучше построена логистика, во-вторых, Владимир Путин не может пережить того, что не захватил Харьков в начале войны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Путин обижен на Харьков

Уже вторую неделю российские оккупанты продолжают наступление на северо-востоке, по направлению на Купянск. Этот участок фронта наиболее удобен для россиян, потому что здесь позиции оккупантов находятся у границы, поэтому логистика врага работает значительно быстрее и эффективнее.

Всего россияне собрали там около 120 000 единиц живой силы и 2000 единиц бронетехники.

"Помимо собственно военного значения этого наступления есть еще и политический аспект. Путин не может простить Харькову, что этот большой город, русскоязычный, который близок к границе, не сдался, не подчинился оккупационной армии", — подчеркнул Игорь Романенко.

Оправдана ли эвакуация в Харьковской области

Оценивая идею эвакуации жителей Купянского района Харьковской области, генерал-лейтенант Романенко подчеркнул, что это решение правильное.

"Поскольку есть угроза мирному населению, то решение о вывозе этих людей, оправдано и нужно", — отметил эксперт.

Напомним, что россияне даже сняли часть войск с Бахмутского направления, чтобы усилить наступающую на Купянск группировку.

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