Експерт розкрив плани ворога на Луганщині

Окупаційна армія РФ на території України. Фото: росЗМІ

Попри колосальні втрати російської армії на Донбасі й "зав'язку" у важких боях в Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці, військово-політичне командування РФ не відмовляється від амбітних планів "вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей". Вони планують обійти українське угруповання на сході з флангів, про що свідчать рухи ворожих військ під Кремінною, які фіксує розвідка.



Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.



За його словами, на Сватівському напрямку тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін. Водночас, окупанти збирають ударний "танковий кулак" та, ймовірно, мають намір атакувати з-під Кремінної в бік Лимана.

Російські окупаційні війська на Луганщині. Фото: росЗМІ

"Противник перекидає додаткові підрозділи на напрямок Лимана. Йдеться про посилення особовим складом та важкою бронетехнікою. Поблизу Кремінної на Луганщині, з’явилися нові підрозділи 3-ї і 24-ї бригад спецпризначення, 144 та 3-ї мсд та 90-ї танкової дивізії ЗС РФ. У напрямку Білогорівки зафіксована передислокація важкої бронетехніки ОТБ "Август", зі складу так званого "2-го АК ЛНР", — уточнив Снєгирьов.

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Окрім цього, за його словами, протягом останніх днів була зафіксована передислокація у напрямку населеного пункту Діброва окремих підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії. На цьому напрямку ЗСУ протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Ворог не зміг захопити українські позиції. Російські окупанти зазнали численних втрат, десятьох загарбників взяли в полон.

Нагадаємо, минулого тижня експерти ISW повідомили, що РФ хоче захопити решту Луганської області. Також в їх мету входить просунутися на Харківську та Донецьку області.