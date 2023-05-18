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Эксперт раскрыл планы врага на Луганщине

18 мая 2023 18:31
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Эксперт раскрыл планы врага на Луганщине
Оккупационная армия РФ на территории Украины. Фото: росСМИ
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Несмотря на колоссальные потери российской армии на Донбассе и "завязку" в тяжелых боях в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке, военно-политическое командование РФ не отказывается от амбициозных планов "выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей".

Они планируют обойти украинскую группировку на востоке с флангов, о чем свидетельствуют движения вражеских войск под Кременной, которые фиксирует разведка.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, на Сватовском направлении продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения и артобстрелы с обеих сторон. В то же время, оккупанты собирают ударный "танковый кулак" и, вероятно, намерены атаковать из-под Кременной в сторону Лимана.

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Российские оккупационные войска в Луганской области. Фото: росСМИ

"Противник перекидывает дополнительные подразделения по направлению Лимана. Речь идет об усилении личным составом и тяжелой бронетехникой. Вблизи Кременной в Луганской области появились новые подразделения 3-й и 24-й бригад спецназначения, 144 и 3-й мсд и 90-й танковой дивизии. В направлении Белогоровки зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники ОТБ "Август", из состава так называемого "2-го АК ЛНР", — уточнил Снегирев.

Кроме этого, по его словам, в последние дни была зафиксирована передислокация в направлении населенного пункта Диброва отдельных подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии. В этом направлении ВСУ в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы. Враг не смог захватить украинские позиции. Российские оккупанты понесли многочисленные потери, десять захватчиков взяли в плен.

Напомним, на прошлой неделе эксперты ISW сообщили, что РФ хочет захватить остальную часть Луганской области. Также в их цель входит продвинуться в Харьковскую и Донецкую области.

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