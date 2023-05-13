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РФ націлились повністю захопити Луганщину, — ISW

13 травня 2023 08:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
РФ націлились повністю захопити Луганщину, — ISW
Російські війська на полі бою. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 13 травня, експерти ISW повідомили, що РФ хоче захопити решту Луганської області. Також в їх мету входить просунутися на Харківську та Донецьку області.

Про це інформує ISW.

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Зазначається, що міністерство оборони Росії спробувало відвернути увагу та вгамувати параною інформаційного простору щодо можливого контрнаступу України на Луганщині. РФ заперечувала прорив українських військ 11 травня через російські рубежі на Куп’янському та Лиманському напрямках. Вони стверджували, що нібито російські війська відбили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Котлярівки Харківської області (25 км на північний захід від Сватового) та Діброви (5 км на південний захід від с. Кремінна) та м. Кремінна Луганської області.

Російське міністерство оборони 12 травня опублікувало кадри, на яких російські війська з використанням танків Т-90, Т-80 і Т-72Б3, а також БМП-2 атакують поблизу Спірного (26 км на південь від Кремінної). Згідно з геолокаційними записами РФ окупанти лише незначно просувалися на захід від Спірного. У п'ятницю, 12 травня, росіяни здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Український Генштаб повідомив, що окупанти вели невдалі наступальні дії в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної). Російський блогер стверджував, що війська РФ проводили невдалі наземні атаки на Стельмахівку (15 км на північний захід від Сватового), Терни (16 км на захід від Кремінної) і Торське (14 км на захід від Кремінної).

ЗСУ продовжують обстрілювати російські тилові райони в Луганській області, викликаючи в інформаційному просторі побоювання щодо можливостей українських ударів на великі відстані. Геолокаційні кадри показують наслідки вибухів на Луганському машинобудівному заводі в місті Луганськ (приблизно 80-100 км за лінією фронту) 12 травня.

Військовий блогер РФ припустив, що українські сили, можливо, застосували зброю далекої дії. Інші російські експерти стверджували, що ще зарано говорити про те, яку зброю використовувала Україна, але попередили, що весь тил Росії у Луганській області знаходиться в зоні дії ракет Storm Shadow. 

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 травня, в тимчасово окупованому Луганську пролунали два вибухи. 

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