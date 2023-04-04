Експерт охарактеризував стан справ на фронті

Відносна стабілізація військової ситуації на фронті очікується за кілька місяців. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Ситуація, яка наразі складається на фронтах в Україні, вказує на відсутність будь-яких передумов для завершення війни. Активні бойові дії у випадку настання певних сприятливих обставин можуть припинитися лише восени.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пєнта" Володимир Фесенко.

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"У мене є величезні сумніви, що війна завершиться в найближчі місяці. Я поки не бачу жодних (підкреслюю!) жодних передумов для закінчення війни", — сказав Фесенко.

Я взагалі вважаю, додав він, що прогнози деяких наших військових керівників і політиків про те, що ось навесні або влітку ми вже визволимо Крим, війна завершиться — це, скажімо так, не відповідає дійсності.

"Навпаки, — зауважив Фесенко, — якщо звернути увагу, наші західні партнери говорять про ризики затягування війни. При цьому не йдеться про затягування війни в нинішніх формах, оскільки інтенсивна тривала війна не можлива як для нас, так і для росії. А ось затягування війни в тих формах, в яких вона була на Донбасі з 2014 по лютий 2022 року, це — цілком ймовірне".

Володимир Фесенко

У контексті висловленого, політолог спрогнозував, що у разі, якщо військова ситуація на фронті якимось чином стабілізується, то станеться це не раніше осені: у вересні — на початку жовтня.

Як може відбуватися контрнаступ ЗСУ

За прогнозами західних фахівців, під час контрнаступу ЗСУ українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориватимуться крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій.

На Заході очікують побачити початок контрнаступу українських сил протягом ближчих тижнів, у той час, як спроби росії провести власний наступ на українські позиції не матимуть успіхів.

Нагадаємо, Польща хоче наростити виробництво зброї для України перед контрнаступом. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликає приватні, державні та іноземні компанії прийняти виклик та створити нові підприємства з виробництва боєприпасів на території країни.