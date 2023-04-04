Эксперт охарактеризовал положение дел на фронте

Относительная стабилизация военной ситуации на фронте ожидается через несколько месяцев. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Ситуация, которая сейчас складывается на фронтах в Украине, указывает на отсутствие каких-либо предпосылок для завершения войны. Активные боевые действия при наступлении определенных благоприятных обстоятельств могут прекратиться только осенью.

Такое мнение Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"У меня есть огромные сомнения, что война завершится в ближайшие месяцы. Я пока не вижу никаких (подчеркиваю!) никаких предпосылок для окончания войны", — казал Фесенко.

Я вообще считаю, добавил он, что прогнозы некоторых наших военных руководителей и политиков о том, что вот весной или летом мы уже освободим Крым, война завершится — это, скажем так, не соответствует действительности.

"Напротив, — заметил Фесенко, — если обратить внимание, наши западные партнеры говорят о рисках затягивания войны. При этом речь не идет о затягивании войны в нынешних формах, поскольку интенсивная длительная война не возможна как для нас, так и для россии. А вот затягивание войны в тех формах, в которых она была на Донбассе с 2014 по февраль 2022 года, это — вполне вероятно".

Владимир Фесенко

В контексте высказанного политолог спрогнозировал, что в случае, если военная ситуация на фронте каким-то образом стабилизируется, то произойдет это не раньше осени: в сентябре — начале октября.

Как может происходить контрнаступление ВСУ

По прогнозам западных специалистов, во время контрнаступления ВСУ украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, которые будут прорываться через российские окопы, танковые ловушки и минные поля. Современные западные танки, обладающие лучшей живучестью и огневой мощью, будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций.

На Западе ожидают увидеть начало контрнаступления украинских сил в течение ближайших недель, в то время как попытки россии провести собственное наступление на украинские позиции остаются без успеха.

Напомним, Польша хочет нарастить производство оружия для Украины перед контрнаступлением. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призывает частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.