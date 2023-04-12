Стало відомо, чого армія ворога потребує найбільше всього

Російські артилеристи ведуть вогонь з гармати Фото: РосЗМІ

Армія російської федерації найближчим часом гостро потребуватиме снарядів для ствольної та реактивної артилерії. Однак відновити боєзапас до довоєнного рівня, а вже тим більше наздогнати в цьому армії країн НАТО вона вже не зможе.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Основне, чого потребуватиме росія, це — снарядів", — сказав Снєгирьов.

За його словами, на тлі збільшення снарядів країнами НАТО та відкриття виробництва в країнах колишнього радянського табору питання про кількість в засобах ураження для щільності артилерійського вогню буде змінюватися не на користь російської федерації.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Враховуючи те, що санкції все ж таки вдарили по ВПК росії, говорити про можливість потенційного нарощування до рівня країн НАТО навряд чи вже можна взагалі", — констатував Снєгирьов.

Який стан справ з боєприпасами

Артилеристи Збройних Сил України зможуть зрівнятися з росіянами у кількості відстріляних боєприпасів за добу не раніше осені. Це станеться за умови нарощування випуску снарядів і ракет до реактивних систем залпового вогню військово-промисловим комплексом західних партнерів.

Запас снарядів до гармат і ракет до систем залпового вогню у росіян відчутно зменшився під час його масованого використання у війні проти України. Однак російській військово-промисловий комплекс ще здатен випускати щомісяця понад сто тисяч боєприпасів різних типів і вони у ворога не закінчать.

При теперішніх показних у 15 тисяч відстріляних снарядів на добу промисловість країни-агресорки здатна поставити для фронту не більше 4 тисяч штук боєприпасів на день.