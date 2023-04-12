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Эксперт сказал, чего России больше всего не будет хватать для войны

12 апреля 2023 13:07
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, чего армия врага нуждается больше всего
Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Армия российской федерации в ближайшее время будет остро нуждаться в снарядах для ствольной и реактивной артиллерии. Однако восстановить боезапас до довоенного уровня, а уж тем более догнать в этой армии стран НАТО она уже не сможет.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Основное, в чем будет нуждаться Россия, это — снарядов", — сказал Снегирев.

По его словам, на фоне увеличения снарядов странами НАТО и открытия производства в странах бывшего советского лагеря вопрос о количестве в средствах поражения плотности артиллерийского огня будет меняться не в пользу российской федерации.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Учитывая, что санкции все же ударили по ВПК России, говорить о возможности потенциального наращивания до уровня стран НАТО вряд ли можно вообще", — констатировал Снегирев.

Каково положение дел с боеприпасами

Артиллеристы Вооруженных Сил Украины смогут сравниться с россиянами в количестве отстрелянных боеприпасов за сутки не раньше осени. Это произойдет при условии наращивания выпуска снарядов и ракет в реактивные системы залпового огня военно-промышленным комплексом западных партнеров.

Запас снарядов к пушкам и ракет к системам залпового огня у россиян ощутимо уменьшился во время его массированного использования в войне против Украины. Однако российский военно-промышленный комплекс еще способен выпускать ежемесячно более ста тысяч боеприпасов разных типов, и они у врага не закончат.

При нынешних показных в 15 тысячах отстрелянных снарядов в сутки промышленность страны-агрессора способна поставить для фронта не более 4 тысяч штук боеприпасов в день.

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