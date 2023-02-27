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Експерт спрогнозував дії росіян після втрати у Білорусі літака-розвідника

27 лютого 2023 11:21
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
З'ясувався вплив втрати літака-розвідника на поведінку авіації ворога
Ворог на помсту атакував Україну ударними дронами
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Виведення з ладу на території Білорусі російського літака-розвідника А-50У є суттєвою втратою для авіації ворога. А для заміни цієї бойової одиниці агресору потрібен час.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Якщо російський літак-розвідник А-50У дійсно отримав пошкодження, то це гарна новина", — сказав Селезньов.

Взагалі, пояснив він, у росіян літаків такого класу, за різними даними, від 6 до 9. Сім із них пройшли процедуру оновлення за класом А-50У: там встановлено більш сучасне обладнання, яке дозволяє більш ефективно працювати по виявленню цілей.

"Пошкодження літака такого класу буде вимагати від росіян передислокації його аналога з інших регіонів російської федерації, постановки його на бойове чергування, проведення певних регламентних робіт. А на це все потрібен час", — зазначив Селезньов. 

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

Цілком очевидно, додав експерт, що без такого літака російські бойові літаки приближуються до статусу "підсліпкуватих кошенят". Але, зрозуміло, що ворог готується до чергової масштабної ракетної атаки і докладе для її реалізації максимум зусиль.

Водночас Селезньов пов'язав, сьогоднішню нічну повітряну атаку ворога об'єктів на території України саме з подіями на білоруському аеродромі.

"Я думаю, що нічна атака дронами-камікадзе і три "прильоти" у Хмельницький у певній мірі пов'язані з подіями у Мачулищах", — припустив Селезньов.

Що сталося на білоруському аеродромі

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого був атакований двома дронами невідомого походження.

Відповідальність за атаку взяли на себе білоруські партизани
Відомо, що організатори атаки вже покинули Білорусь.

Внаслідок отриманих ушкоджень літак-розвідник повністю виведено з ладу.

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