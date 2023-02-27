З'ясувався вплив втрати літака-розвідника на поведінку авіації ворога

Ворог на помсту атакував Україну ударними дронами

Виведення з ладу на території Білорусі російського літака-розвідника А-50У є суттєвою втратою для авіації ворога. А для заміни цієї бойової одиниці агресору потрібен час.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Якщо російський літак-розвідник А-50У дійсно отримав пошкодження, то це гарна новина", — сказав Селезньов.

Взагалі, пояснив він, у росіян літаків такого класу, за різними даними, від 6 до 9. Сім із них пройшли процедуру оновлення за класом А-50У: там встановлено більш сучасне обладнання, яке дозволяє більш ефективно працювати по виявленню цілей.

"Пошкодження літака такого класу буде вимагати від росіян передислокації його аналога з інших регіонів російської федерації, постановки його на бойове чергування, проведення певних регламентних робіт. А на це все потрібен час", — зазначив Селезньов.

Владислав Селезньов

Цілком очевидно, додав експерт, що без такого літака російські бойові літаки приближуються до статусу "підсліпкуватих кошенят". Але, зрозуміло, що ворог готується до чергової масштабної ракетної атаки і докладе для її реалізації максимум зусиль.

Водночас Селезньов пов'язав, сьогоднішню нічну повітряну атаку ворога об'єктів на території України саме з подіями на білоруському аеродромі.

"Я думаю, що нічна атака дронами-камікадзе і три "прильоти" у Хмельницький у певній мірі пов'язані з подіями у Мачулищах", — припустив Селезньов.

Що сталося на білоруському аеродромі

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого був атакований двома дронами невідомого походження.

Відповідальність за атаку взяли на себе білоруські партизани.

Відомо, що організатори атаки вже покинули Білорусь.

Внаслідок отриманих ушкоджень літак-розвідник повністю виведено з ладу.