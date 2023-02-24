Стало відомо, що завадить окупантам відремонтувати Кримський міст

Окупанти відремонтували автомобільну ділянку переправи

Російські окупанти до осені зможуть відновити повноцінний рух транспорту по Кримському мосту. За умови, що на ньому знову щось не вибухне.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

"Окупантам вдалося відновити повністю і запустити автомобільну частину Кримського мосту", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Разом з тим, додав він, залізнична частина переходу не працює зі 100-відсотковим навантаженням, оскільки одна лінія, досі не відновлена, і ремонт її триватиме до вересня за умови, що з мостом знову щось не трапиться вибухонебезпечного.

Що відбувається в Криму

Російські окупанти визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська і будують оборонні споруди.

Після початку процесу обговорення постачання нових зразків західної зброї українській армії, зокрема, танків, кількість російських військ в Криму почала збільшуватися.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд сказала, що військові бази росії у Криму можна вважати легітимними цілями для ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський готовий розглянути варіанти невоєнного повернення анексованого росією Криму. Водночас за його словами, якщо ці способи не передбачають деокупацію півострова, то не варто гаяти часу.

Фото: Reuters