Выяснилось влияние потери самолета-разведчика на поведение авиации врага

Враг в отместку атаковал Украину ударными дронами

Выведение из строя на территории Беларуси российского самолета-разведчика А-50У является существенной потерей для авиации врага. А для замены этой боевой единицы агрессору нужно время.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Если российский самолет-разведчик А-50У действительно получил повреждение, то это хорошая новость", — сказал Селезнев.

Вообще, объяснил он, у россиян самолетов такого класса, по разным данным, от 6 до 9. Семь из них прошли процедуру обновления по классу А-50У: там установлено более современное оборудование, позволяющее более эффективно работать по выявлению целей.

"Повреждение самолета такого класса потребует от россиян передислокации его аналога из других регионов российской федерации, постановки его на боевое дежурство, проведение определенных регламентных работ. А на это все нужно время", — отметил Селезнев.

Владислав Селезнев

Совершенно очевидно, добавил эксперт, что без такого самолета российские боевые самолеты приближаются к статусу "слепых котят". Но, понятно, что враг готовится к очередной масштабной ракетной атаке и приложит для ее реализации максимум усилий.

В то же время Селезнев связал сегодняшнюю ночную воздушную атаку врага объектов на территории Украины именно с событиями на белорусском аэродроме.

"Я думаю, что ночная атака дронами-камикадзе и три "прилета" в Хмельницкий в определенной степени связаны с событиями в Мачулищах", — предположил Селезнев.

Что произошло на белорусском аэродроме

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме "Мачулищи" 26 февраля был атакован двумя дронами неизвестного происхождения.

Ответственность за атаку взяли на себя белорусские партизаны.

Известно, что организаторы атаки уже покинули Белоруссию.

В результате полученных повреждений самолет-разведчик полностью выведен из строя.