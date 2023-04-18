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Експерт спрогнозував реакцію росіян на скасування парадів на 9 травня

18 квітня 2023 10:17
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Паради скасовуються: що робитимуть росіяни без "діди воювали"
Військовий парад у Москві з нагоди 9 травня. Фото: wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Пересічні росіяни можуть не зрозуміти дії влади щодо скасування традиційних для російської федерації військових парадів з нагоди 9 травня. Реакція на це "нововведення" може мати негативні наслідки.

Таку думку в коментарі Новини. LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Зі скасуванням парадів на 9 травня у росіян можуть виникнути певні складнощі. Адже скрєпи "діди воювали" і все таке інше це — один із наріжних каменів російської диктатури", — сказав Селезньов.

А отже, додав він, на тлі цього може виникнути певний конфлікт у суспільстві.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

До того ж, за словами військового експерта, російська пропаганда постійно проводить паралелі Великої Вітчизняної війни із так званою "спеціальною воєнною операцією".

"А паради російська влада скасовує тому, що вони до нас намагаються застосувати свої мірки, що скупчення мирних громадян є законною ціллю для ураження. Тобто вони ще раз доводять, як би вони вчиняли в таких випадках", — пояснив Селезньов.

Як в Росії святкуватимуть 9 травня

Російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня з "міркувань безпеки". Скасовані також святкові демонстрації на 1 травня.

Раніше стало відомо, що російська влада вирішила не проводити традиційний парад в Курську і Бєлгороді на 9 травня. Влада переймається за безпеку учасників і глядачів.

В деяких регіонах поблизу кордонів України скасували паради 9 травня. У Великій Британії заявляють, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат.

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