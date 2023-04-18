Парады отменяются: что будут делать россияне без "деды воевали"

Военный парад в Москве по случаю 9 мая. Фото: wikimedia commons

Рядовые россияне могут не понять действия властей по отмене традиционных для российской федерации военных парадов по случаю 9 мая. Реакция на это "новшество" может нести негативные последствия.

Таково мнение в комментарии Новини. LIVE выразил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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"С отменой парадов на 9 мая у россиян могут возникнуть определенные сложности. Ведь скрепы "деды воевали" и все такое это — один из краеугольных камней российской диктатуры", — сказал Селезнев.

Следовательно, добавил он, на фоне этого может возникнуть определенный конфликт в обществе.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, по словам военного эксперта, российская пропаганда постоянно проводит параллели Великой Отечественной войны с так называемой "специальной военной операцией".

"А парады российские власти отменяют потому, что они к нам пытаются применить свои мерки — скопление мирных граждан является законной целью для поражения. То есть они еще раз доказывают, как бы они поступали в таких случаях", — пояснил Селезнев.

Как в России будут праздновать 9 мая

Российские оккупанты решили не проводить военный парад в Крыму на 9 мая в "целях безопасности". Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.

Ранее стало известно, что российские власти решили не проводить традиционный парад в Курске и Белгороде на 9 мая. Власти боятся за безопасность участников и зрителей.

В некоторых регионах у границ Украины отменили парады 9 мая. В Великобритании заявляют, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перетечь в разоблачение последних потерь.