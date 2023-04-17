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Названо напрямок, звідки росіяни можуть завдати раптового удару

17 квітня 2023 11:15
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Російські окупанти можуть вдатися до несподіваної атаки
Російські солдати на військовій техніці. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська готуються до завдання атакуючого удару. Напрямком, з якого може бути здійснено цей крок, може стати Бєлгородська область.

Таку думку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військов-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото Новини.LIVE

"Днями з'явилася інформація про те, що як тільки стабілізується погода, а це може відбутися вже ближче до травня, цілком можливо, що росіяни сформують там (у Бєлгородській області. — Ред.) потужне ударне угруповання, щоб діяти на нас в напрямку Куп'янська", — сказав Селезньов.

За його словами, ворог може вдатися до таких дій з метою, щоб прибрати той плацдарм, який було створено ЗСУ під час минулорічного наступу на Харківському напрямку.

Тобто, пояснив військовий експерт, ворог намагатиметься зробити лінію розмежування по річці Оскіл.

"Це робитиметься для того, аби в ході літньої воєнної кампанії максимально забезпечити стійкість свого фронту, своїх оборонних позицій", — зазначив Селезньов.

Що ворог створив на Бєлгородщині

У Бєлгородській області, неподалік міста Новий Оскіл, росіяни створили велику базу зберігання техніки та боєприпасів. Для її охорони ворог посилив засоби контролю, зокрема встановлення систем протиповітряної оборони.

Російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.
Нагадаємо, ввечері 30 березня у російському Бєлгороді сталася чергова "бавовна". У центрі міста пролунало дев'ять потужних вибухів.

Нещодавно у російському Бєлгороді стався вибух на газонасосній станції. Відомо про пошкодження саморобним безпілотником із вибухівкою газопроводу та резервуару для блакитного палива.

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