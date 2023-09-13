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Експерти назвали кораблі, які могли бути пошкодженими через атаку в Севастополі

13 вересня 2023 09:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Експерти назвали кораблі, які могли бути пошкодженими через атаку в Севастополі
Великий десантний корабель "Ропуча". Фото: Wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через вибухи та пожежу в тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі могли бути пошкоджені великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO.

Про це повідомив OSInt-дослідник М.Т. Андерсон

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Які кораблі були пошкоджені у Севастополі

Внаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі (Крим) в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два російські кораблі.

пожежа у Севастополі
Пошкоджені літаки в Севастополі. Фото: MT Anderson
пошкоджені російські кораблі в Севастополі
Пошкоджені літаки в Севастополі. Фото: MT Anderson
пошкоджені російські кораблі в Севастополі
Пошкоджені літаки в Севастополі. Фото: MT Anderson

За версією OSInt-дослідника Андерсона, це великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Відомо, що ці кораблі перебували на ремонті на заводі. 

"В результаті попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", — заявили у Міноборони РФ. 

Також OSInt-дослідники розповіли, що в Севастополі перебували такі російські літаки:

  • 1 Адмірал Ессен,
  • 3 покращених підводних човни KILO,
  • 1 Іван Грень,
  • 3 Ропуча,
  • 1 PR 21631,
  • 2 Pr 22160,
  • та зброя Бігун Піжма

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох, а окупаційна влада повідомила про десятки постраждалих.

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