Експерти назвали кораблі, які могли бути пошкодженими через атаку в Севастополі

Великий десантний корабель "Ропуча". Фото: Wikipedia

Через вибухи та пожежу в тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі могли бути пошкоджені великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO.

Про це повідомив OSInt-дослідник М.Т. Андерсон.

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Внаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі (Крим) в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два російські кораблі.

Пошкоджені літаки в Севастополі. Фото: MT Anderson

Пошкоджені літаки в Севастополі. Фото: MT Anderson

Пошкоджені літаки в Севастополі. Фото: MT Anderson

За версією OSInt-дослідника Андерсона, це великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5M📷 from 12 Sep 2023 of Novorossiysk. While all eyes are on Sevastopol, pretty full house at the naval piers in Novorossiysk, including⬇️

1x Admiral Essen

3x Improved KILO

1x Ivan Gren

3x Ropucha

1x PR 21631

2x Pr 22160

Weapons Runner Pizhma pic.twitter.com/FCYo6y9yjj — MT Anderson (@MT_Anderson) September 13, 2023

H/t @MT_Anderson, as of last month the drydock was occupied by a Kilo and Ropucha



Sentinel imagery confirms they are likely still therehttps://t.co/x1RF2YrK4x pic.twitter.com/P3mEtw5ahG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Відомо, що ці кораблі перебували на ремонті на заводі.

"В результаті попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", — заявили у Міноборони РФ.

Також OSInt-дослідники розповіли, що в Севастополі перебували такі російські літаки:

1 Адмірал Ессен,

3 покращених підводних човни KILO,

1 Іван Грень,

3 Ропуча,

1 PR 21631,

2 Pr 22160,

та зброя Бігун Піжма

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох, а окупаційна влада повідомила про десятки постраждалих.