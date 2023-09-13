Експерти назвали кораблі, які могли бути пошкодженими через атаку в Севастополі
Через вибухи та пожежу в тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі могли бути пошкоджені великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO.
Про це повідомив OSInt-дослідник М.Т. Андерсон.
Які кораблі були пошкоджені у Севастополі
Внаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі (Крим) в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два російські кораблі.
За версією OSInt-дослідника Андерсона, це великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".
🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) September 13, 2023
0.5M📷 from 12 Sep 2023 of Novorossiysk. While all eyes are on Sevastopol, pretty full house at the naval piers in Novorossiysk, including⬇️
1x Admiral Essen
3x Improved KILO
1x Ivan Gren
3x Ropucha
1x PR 21631
2x Pr 22160
Weapons Runner Pizhma pic.twitter.com/FCYo6y9yjj
H/t @MT_Anderson, as of last month the drydock was occupied by a Kilo and Ropucha— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023
Sentinel imagery confirms they are likely still therehttps://t.co/x1RF2YrK4x pic.twitter.com/P3mEtw5ahG
Відомо, що ці кораблі перебували на ремонті на заводі.
"В результаті попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", — заявили у Міноборони РФ.
Також OSInt-дослідники розповіли, що в Севастополі перебували такі російські літаки:
- 1 Адмірал Ессен,
- 3 покращених підводних човни KILO,
- 1 Іван Грень,
- 3 Ропуча,
- 1 PR 21631,
- 2 Pr 22160,
- та зброя Бігун Піжма
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох, а окупаційна влада повідомила про десятки постраждалих.