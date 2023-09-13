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Эксперты назвали корабли, которые могли быть повреждены из-за атаки в Севастополе

13 сентября 2023 09:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Эксперты назвали корабли, которые могли быть повреждены из-за атаки в Севастополе
Большой десантный корабль "Ропуча". Фото: Wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за взрывов и пожара во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе могли быть повреждены крупный десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO.

Об этом сообщил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон.

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В результате ударов и взрывов с пожаром на территории морского завода во временно оккупированном Севастополе (Крым) в ночь на 13 сентября были повреждены по меньшей мере два российских корабля.

пожар в Севастополе
Повреждены самолеты в Севастополе. Фото: MT Anderson
повреждены российские корабли в Севастополе
Повреждены самолеты в Севастополе. Фото: MT Anderson
повреждены российские корабли в Севастополе
Повреждены самолеты в Севастополе. Фото: MT Anderson

По версии OSInt-исследователя Андерсона, это большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Известно, что эти корабли находились на ремонте завода.

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", — заявили в Минобороны РФ.

Также OSInt-исследователи рассказали, что в Севастополе находились следующие российские самолеты:

  • 1 Адмирал Ессен,
  • 3 улучшенных подводных лодки KILO,
  • 1 Иван Грень,
  • 3 Распятие,
  • 1 PR 21631,
  • 2 Pr 22160,
  • и оружие Бегун Пижма

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу. В местных пабликах утверждают, что взрывов в районе было около трех, а оккупационные власти сообщили о десятках пострадавших.

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