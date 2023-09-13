Эксперты назвали корабли, которые могли быть повреждены из-за атаки в Севастополе

Большой десантный корабль "Ропуча". Фото: Wikipedia

Из-за взрывов и пожара во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе могли быть повреждены крупный десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO.

Об этом сообщил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон.

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В результате ударов и взрывов с пожаром на территории морского завода во временно оккупированном Севастополе (Крым) в ночь на 13 сентября были повреждены по меньшей мере два российских корабля.

Повреждены самолеты в Севастополе. Фото: MT Anderson

Повреждены самолеты в Севастополе. Фото: MT Anderson

Повреждены самолеты в Севастополе. Фото: MT Anderson

По версии OSInt-исследователя Андерсона, это большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5M📷 from 12 Sep 2023 of Novorossiysk. Причем все они находятся на Севастополе, современный полный дом в навальных piers в Нововорсийск, включая ⬇️

1x Admiral Essen

3x Improved KILO

1x Ivan Gren

3x Ropucha

1x PR 21631

2x Pr 22160

Weapons Runner Pizhma pic.twitter.com/FCYo6y9yjj — MT Anderson (@MT_Anderson) September 13, 2023

H/t @MT_Anderson , как последний месяц шпилька была занята Kilo and Ropucha



Sentinel imagery confirmats they are likely still there https://t.co/x1RF2YrK4x pic.twitter.com/P3mEtw5ahG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Известно, что эти корабли находились на ремонте завода.

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", — заявили в Минобороны РФ.

Также OSInt-исследователи рассказали, что в Севастополе находились следующие российские самолеты:

1 Адмирал Ессен,

3 улучшенных подводных лодки KILO,

1 Иван Грень,

3 Распятие,

1 PR 21631,

2 Pr 22160,

и оружие Бегун Пижма

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу. В местных пабликах утверждают, что взрывов в районе было около трех, а оккупационные власти сообщили о десятках пострадавших.