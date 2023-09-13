Эксперты назвали корабли, которые могли быть повреждены из-за атаки в Севастополе
Из-за взрывов и пожара во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе могли быть повреждены крупный десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO.
Об этом сообщил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон.
Какие корабли были повреждены в Севастополе
В результате ударов и взрывов с пожаром на территории морского завода во временно оккупированном Севастополе (Крым) в ночь на 13 сентября были повреждены по меньшей мере два российских корабля.
По версии OSInt-исследователя Андерсона, это большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".
🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) September 13, 2023
0.5M📷 from 12 Sep 2023 of Novorossiysk. Причем все они находятся на Севастополе, современный полный дом в навальных piers в Нововорсийск, включая ⬇️
1x Admiral Essen
3x Improved KILO
1x Ivan Gren
3x Ropucha
1x PR 21631
2x Pr 22160
Weapons Runner Pizhma pic.twitter.com/FCYo6y9yjj
H/t @MT_Anderson , как последний месяц шпилька была занята Kilo and Ropucha— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023
Sentinel imagery confirmats they are likely still there https://t.co/x1RF2YrK4x pic.twitter.com/P3mEtw5ahG
Известно, что эти корабли находились на ремонте завода.
"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", — заявили в Минобороны РФ.
Также OSInt-исследователи рассказали, что в Севастополе находились следующие российские самолеты:
- 1 Адмирал Ессен,
- 3 улучшенных подводных лодки KILO,
- 1 Иван Грень,
- 3 Распятие,
- 1 PR 21631,
- 2 Pr 22160,
- и оружие Бегун Пижма
Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу. В местных пабликах утверждают, что взрывов в районе было около трех, а оккупационные власти сообщили о десятках пострадавших.