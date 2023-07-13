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Експерти обговорять саміт НАТО та нічний обстріл Києва: прямий ефір Новини.LIVE

13 липня 2023 08:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експерти обговорять саміт НАТО та нічний обстріл Києва: прямий ефір Новини.LIVE
Наслідки падіння уламків у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостями ефіру Новини.LIVE стали кандидати політичних наук Богдан Ференс та Олексій Якубін, а також дипломат Руслан Осипенко. Вони обговорять історичний саміт НАТО та нічну атаку російських окупантів на Україну.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Експерти повідомлять, що корисного отримала Україна від саміту у Вільнюсі та коли нарешті НАТО прийме країну до себе. Вони також обговорять, як членство в Альянсі вплине на хід війни проти російських окупантів.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 липня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ. Падіння уламків було зафіксовано у чотирьох районах столиці. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці повертаються з саміту НАТО з хорошим результатом — "посиленням зброєю". Також, за словами українського лідера, уперше було створено "фундамент безпеки для України на шляху до НАТО". 

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли.

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