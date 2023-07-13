Эксперты обсудят саммит НАТО и ночной обстрел Киева: прямой эфир Новини.LIVE
Гостями эфира Новини.LIVE стали кандидаты политических наук Богдан Ференс и Алексей Якубин, а также дипломат Руслан Осипенко. Они обсудят исторический саммит НАТО и ночную атаку российских оккупантов на Украину.
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Эфир Новини.LIVE
Эксперты сообщат, что полезного получила Украина от саммита в Вильнюсе и когда наконец НАТО примет страну к себе. Они также обсудят, как членство в Альянсе повлияет на ход войны против российских оккупантов.
Напомним, сегодня ночью, 13 июля, российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев. Падение обломков было зафиксировано в четырех районах столицы.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы возвращаются с саммита НАТО с хорошим результатом — "усилением оружием". Также, по словам украинского лидера, впервые был создан "фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО".
Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.