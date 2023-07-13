Эксперты обсудят саммит НАТО и ночной обстрел Киева: прямой эфир Новини.LIVE

Последствия падения обломков в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Гостями эфира Новини.LIVE стали кандидаты политических наук Богдан Ференс и Алексей Якубин, а также дипломат Руслан Осипенко. Они обсудят исторический саммит НАТО и ночную атаку российских оккупантов на Украину.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Эксперты сообщат, что полезного получила Украина от саммита в Вильнюсе и когда наконец НАТО примет страну к себе. Они также обсудят, как членство в Альянсе повлияет на ход войны против российских оккупантов.

Напомним, сегодня ночью, 13 июля, российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев. Падение обломков было зафиксировано в четырех районах столицы.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы возвращаются с саммита НАТО с хорошим результатом — "усилением оружием". Также, по словам украинского лидера, впервые был создан "фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО".

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.