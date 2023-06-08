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Експосадовець Генштабу оцінив ідею направити війська НАТО в Україну

8 червня 2023 20:07
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Експосадовець Генштабу оцінив ідею направити війська НАТО в Україну
Військовий експерт Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ідея направити війська НАТО в Україну не є абсурдною, оскільки Альянс має подібний досвід. Проте, це питання має бути обговорено на Раді безпеки ООН.

Про це заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Новини.LIVE.

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Селезньов заявив, що НАТО має подібний досвід, оскільки схожа місія на території Косово, яка і досі триває. Там ситуація може загостритися, тому присутність миротворців дуже важлива. 

Така ж операція відбувалась на території Афганістану, коли величезна коаліція з різних країн працювала над збереженням миру у цій азійській країні. 

"Технічно це можливо. Але ми пам'ятаємо що це питання має бути обговорено на Раді безпеки ООН. Але ООН досі не виконала ключове завдання — не викинула з Ради безпеки Росію. Тому на це питання обов'язково буде накладено вето. Технічно така місія можлива, але як це реалізувати, я не уявляю", — пояснив експерт. 

Нагадаємо, нещодавно колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть розмістити війська в Україні. Це станеться у випадку, що не буде надано гарантій безпеки та поруки вступу України в альянс.

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