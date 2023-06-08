Экс-чиновник Генштаба оценил идею направить войска НАТО в Украину

Военный эксперт Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Идея направить войска НАТО в Украину не абсурдна, поскольку Альянс имеет подобный опыт. Однако этот вопрос должен быть обсужден на Совбезе ООН.

Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Новини.LIVE.

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Селезнев заявил, что НАТО имеет подобный опыт, поскольку похожа миссия на территории Косово, которая продолжается. Там ситуация может обостриться, поэтому присутствие миротворцев очень важно.

Такая же операция происходила на территории Афганистана, когда огромная коалиция из разных стран работала над сохранением мира в этой азиатской стране.

"Технически это возможно. Но мы помним, что этот вопрос должен быть обсужден на Совбезе ООН. Но ООН до сих пор не выполнила ключевую задачу — не выбросила из Совета безопасности Россию. Поэтому на этот вопрос обязательно будет наложено вето. Технически такая миссия возможна, но как это реализовать, я не представляю", — объяснил эксперт.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что члены НАТО могут разместить войска в Украине. Это произойдет в случае, если не будут предоставлены гарантии безопасности и поручительства вступления Украины в альянс.