Український офіцер назвав два шляхи деокупації Криму

Соціальна реклама в окупованому Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Збройні сили України готуються до звільнення окупованого росіянами Криму військовим шляхом. Однак між тим залишається можливим і інший варіант розвитку безкровних подій.

Таку думку Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов, коментуючи слова міністра оборони України щодо звільнення АРК мирним шляхом.

Читайте також:

Владислав Селезньов. Новини.LIVE

"Є два шляхи деокупації: військовий і політико-дипломатичний. Я так розумію, ми готуємося до реалізації військового шляху. Однак якщо виникнуть передумови реалізації деокупації півострова політико-дипломатичним шляхом, то ним, безумовно, скористуються", — сказав Селезньов.

У зв’язку з цим він пояснив, що така ситуація може бути пов'язана лише з тим, що як тільки українські Сили оборони перейдуть у контрнаступ і звільнять південь Запорізької та Херсонської областей, турбулентні процеси, які пов'язані з загостренням внутрішньої політичної ситуації в Російській Федерації призведуть до того, що Путіна знесуть.

На думку Селезньова, наступники російського диктатора, які прийдуть йому на заміну, будуть шукати варіанти та можливості миру не лише з Україною, але й з країнами колективного Заходу, зокрема шляхом деокупації українських територій, які були захоплені Росією після лютого 2014 року.

Що сказав Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю для видання The Atlantic. Вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострова.

