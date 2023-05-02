У ГУР заявили, що росіян потрібно "відрізати" від Криму та змусити їх покинути півострів

Представник ГУР МО Андрій Черняк. Фото: gur.gov.ua

У ГУР МО відреагував на ідею колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса ізолювати Крим від Росії. Представник розвідки Андрій Черняк заявив, що РФ потрібно "відрізати" від півострова та змусити до "жесту доброї волі".

Про це Андрій Черняк сказав виданню АрміяInform, передає ГУР МО.

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"Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окуповує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України", — заявив Бен Годжес.

Представник ГУР МО Андрій Черняк підтримав ідею Годжеса. Він також відзначив його значну підтримку України.



"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "Кримський жест доброї волі", — наголосив Черняк.

Він повідомив, що Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку. За словами Черняка, про це свідчать нещодавно події на півострові.



"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії — це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є", — додав представник розвідки.

Нагадаємо, представники російських окупаційних військ після вибуху у Севастополі почали тікати у відпустку до Росії. А у самому місті ширяться панічні чутки, що російська ППО не може захистити навіть стратегічно важливі об’єкти.

Також ми писали, що росіяни стали обережніше маневрувати у Чорному морі. Це сталося після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі.