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ЗСУ звільнять Крим без бою, — Резніков

2 травня 2023 18:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ЗСУ звільнять Крим без бою, — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострову.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю для видання The Atlantic

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Розуміючи, що за 9 років війни Росія перетворила Крим на так звану фортецю, керівництво України схиляється до деокупації півострову за допомогу військово-політичного сценарію. Однак не відкидає і суто військовий варіант, каже Резніков.

"Після того, як вони (українці.  Ред.) перекриють дороги, залізниці та водні шляхи до півострова та уразять військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато росіян, особливо нещодавніх іммігрантів, переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці", — пишуть у виданні.

Також Резніков додає, що "ми звільнимо Крим без бою".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков поділився думками, чому західні партнери зволікають з наданням Україні літаків F-16. Проблема виникає в їхній підтримці після експлуатації.

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