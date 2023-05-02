ЗСУ звільнять Крим без бою, — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострову.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю для видання The Atlantic.

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Розуміючи, що за 9 років війни Росія перетворила Крим на так звану фортецю, керівництво України схиляється до деокупації півострову за допомогу військово-політичного сценарію. Однак не відкидає і суто військовий варіант, каже Резніков.

"Після того, як вони (українці. — Ред.) перекриють дороги, залізниці та водні шляхи до півострова та уразять військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато росіян, особливо нещодавніх іммігрантів, переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці", — пишуть у виданні.

Також Резніков додає, що "ми звільнимо Крим без бою".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков поділився думками, чому західні партнери зволікають з наданням Україні літаків F-16. Проблема виникає в їхній підтримці після експлуатації.