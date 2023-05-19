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Експерт пояснив, чому росіяни вночі атакують Україну ракетами

19 травня 2023 20:05
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Ракетні удари по Україні: чому Росія атакує вночі
Ворог випускає крилаті ракети класу "Калібр" по території Україні. Фото: росЗМІ
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Наразі ворог відійшов від практики масованих ударів і перейшов на нічні повітряні атаки з меншою кількістю ракет. В темний час доби протиповітряна оборона вночі має дещо меншу ефективність, чим намагається скористатися ворог, аби підвищити свої шанси на її прорив.

Про це в коментарі Новини.LIVE зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

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"Вночі не працюють деякі засоби супроводження та фіксації ворожих обʼєктів. Через це протиповітряна оборона вночі має меншу ефективність і ворог підвищує свої шанси на її прорив. По Києву їм це не вдається і це означає, що навколо столиці зразкова ППО. Сподіваюсь, така буде в навколо решти українських міст", — підсумував Коваленко.

Також, за його словами, росіяни мають можливість щомісяця поповнювати ракетний боєкомплект і атакуватимуть ними територію України до закінчення війни.

"Ракети у Росії закінчитися не можуть, бо вони їх виробляють і можуть щомісяця поповнювати свій боєкомплект. Дрони вони отримують від Ірану, де також є стабільне виробництво. Тому ці засоби ураження завжди будуть у наявності у ворога. Інше питання — як він їх використовуватиме", — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю, 19 травня, Росія вчергове випустила по Україні десятки іранських дронів та 6 крилатих ракет типу "Калібр".

Зафіксовано пуски 22 "шахедів" та шести "Калібрів". ППО збила 3 ракети та 16 дронів. Це була вже десята повітряна атака України за останні 19 днів травня. 

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