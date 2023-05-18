Ракетна атака по Україні сьогодні 18 травня: подробиці

Збита російська ракета 18 травня в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

З вечора середи, 17 травня, до ранку четверга, 18 травня, Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, випустивши 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із них Сили Протиповітряної оборони збили 29. Одна влучила в обʼєкт енергетики на Хмельниччині.

Окрім цього приземлили два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Ця повітряна атака стала девʼятою за рахунком за останні 18 днів.

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Скільки ракет випустила Росія 18 травня

За офіційними даними Повітряних сил, із 21.00 17 травня до 05.30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Було випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Із них:

22 крилаті ракети Х-101/Х-555,

6 крилатих ракет "Калібр" із кораблів у Чорному морі

2 крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Ракетна атака по Україні 18 травня. Фото: ФБ Повітряні сили

"Ще раз нагадуємо, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет обов’язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Під час повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть себе та своїх рідних", — зазначено в офіційному повідомленні.

Чим остання ракетна атака відрізняється від попередньої

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ракетна атака 17-18 травня відрізнялася від попередньої, що була здійснена двома днями раніше — 16 травня. Тоді ворог запустив 10 балістичних ракет та 6 надзвукових. Всі вони були успішно приземлені українською ППО.

Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

"Цього разу ворог не застосовував балістичні ракети. Повітряна атака йшла у кілька хвиль — з моря, повітря та наземних установок. На жаль, навіть успішній роботі ППО, уламки збитих ракет завжди падають на землю і це теж несе за собою негативні наслідки, інколи навіть й трагічні. Як от в Одеській області, де через це маємо втрачене життя", — наголосив Ігнат.

Збита ракета під час повітряного удару 18 травня. Фото: Нацполіція

Скільки часу триватиме російський ракетний терор?

Речник Повітряних сил не став відповідати на питання, скільки ще часу продовжуватимуться практично щоденні ракетні атаки ворога. За його словами, робити подібні прогнози — справа невдячна. Натомість, Україні варто посилюватися, адже від ворога можна очікувати на різні неприємні сюрпризи.

А от на думку військового експерта Сергія Грабського, подібні повітряні атаки України можуть продовжуватися. Мовляв, ворог ще має ресурс для таких дій.

Ракетний удар по Києву 18 травня. Фото: Reuters

"Якщо у них є ще 500 "Шахедів", їх вистачить ще на місяць. Так само можуть продовжитися й дозовані пуски по 20 ракет, особливо по центральній та західній частині країни. На сході удари завдаються значно частіше і не лише ракетами", — уточнив Грабський.

На його думку, щільними повітряними атаками, які спостерігаємо у травні, росіяни переслідують чітку задачу: змусити Україну відмовитися від наступу, зменшити інтенсивність підготовки та тиск на свою лінію фронту.

ЗРК Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

Окрім цього вони намагаються знищити українські системи ППО, особливо ЗРК Patriot, адже це є серйозна перепона для завдання ударів.

"Ну і третє — ворог хоче показати своєму суспільству, що російська зброя має якийсь шанс претендувати на непереможну зброю у світі. Але це повна маячня, бо знищити Patriot двома чи навіть трьома ракетами фізично неможливо. Проте вони не припиняють своїх спроб", — додав Грабський.

16 травня Київ пережив наймасованішу повітряну атаку

Нагадаємо, в ніч на 16 травня столиця України Київ пережила наймасованішу атаку з початку війни. Ворог випустив 25 ракет різного типу. Зокрема, 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 10 балістичних ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М". Всі ракети прилетіли на Київ практично в один і той час з трьох боків.

Найгарячіше у столиці було 15 хвилин — у проміжку 03:00-03:15 ночі. Саме в цей час тривав повітряний бій у небі над Києвом. Він був найгучнішим за весь час війни та повітряних ударів по столиці. Всі повітряні цілі було збито.