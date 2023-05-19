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Экспрет объяснил, почему россияне атакуют Украину ночью

19 мая 2023 20:05
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Ракетные удары по Украине: почему Россия атакует ночью
Враг выпускает крылатые ракеты класса "Калибр" по территории Украины. Фото: РосСМИ
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Враг отошел от практики массированных ударов и переключился на ночные воздушные атаки с меньшим количеством ракет. В темное время суток противовоздушная оборона ночью имеет несколько меньшую эффективность, чем пытается воспользоваться враг, чтобы повысить свои шансы на ее прорыв.

Об этом в комментарии Новини.Live отметил военный эксперт Александр Коваленко.

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"Ночью не работают некоторые средства сопровождения и фиксации вражеских объектов. Поэтому противовоздушная оборона ночью имеет меньшую эффективность и враг повышает свои шансы на ее прорыв. По Киеву им это не удается и это означает, что вокруг столицы образцовая ПВО. Надеюсь, такая будет в вокруг остальных украинских городов", — подытожил Коваленко.

Также по его словам, у россиян есть возможность ежемесячно пополнять ракетный боекомплект и атаковать ими территорию Украины до окончания войны.

"Ракеты в России закончиться не могут, потому что они их производят и могут ежемесячно пополнять свой боекомплект. Дроны они получают от Ирана, где также есть стабильное производство. Поэтому эти средства поражения всегда будут налицо у врага. Другой вопрос — как он будет их использовать", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 мая, Россия в очередной раз выпустила по Украине десятки иранских дронов и 6 крылатых ракет типа "Калибр".

Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "Калибров". ПВО сбила 3 ракеты и 16 дронов. Это была уже десятая воздушная атака Украины в последние 19 дней мая.

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