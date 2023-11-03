Ексвагнерівець розповів, як перейшов до РДК та які жорстокі правила встановив Пригожин

Боєць РДК Вайт. Фото: скріншот з відео

В російської ПВК "Вагнер" були абсолютно жорсткі правила, за порушення яких могли навіть розстріляти. З усім тим, деякі колишні найманці з моменту потрапляння в полон та ряду вжитих заходів про можливість повернути зброю проти Кремля та бойовиків, вирішили доєднатись до лав Російського добровольчого корпусу, який захищає Україну.

Про це розповів боєць РДК на псевдо "Вайт", в інтерв'ю журналістці Раміні Есхаказай.

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Як Пригожин вербував ув'язнених у ПВК "Вагнер"

"Вайт" потрапив у в'язницю у 24 роки, через те, що заступився за двох дівчат. До звільнення йому залишався рік і три місяці, коли його завербував Євген Пригожин.

"Прилетів гелікоптер з Пригожиним, і він почав набирати людей. Він сказав, що хто погодиться, то отримає можливість очиститися, говорив про гроші, привілеї. У мене завжди були проблеми з законами в Росії, і я проти влади Росії, — це був єдиний шанс піти з колонії", — каже він.

За словами екснайманця, в ПВК "Вагнер" були жорсткі правила, і вони працювали. Каже: до порушників контракту там дуже жорстко ставилися. А в самому контракті — велика кількість заборон.

"Були люди, які намагалися втекти, їх находили, і доби не минало, фінал — яма, розстріл. От тоді бажання втекти відпало. Страти там є. За контрактом треба відслужити пів року, і ти вільний, ідеально чистий. У підрозділі не можна пити алкоголь, вживати наркотики заборона на дезертирство, мародерство. Пригожин казав, що за пів року всі судимості будуть зняті, і якщо по базі будуть пробивати, ви ідеально чиста людина. А як воно було на справді, не відомо", — каже боєць.

Мотивація у "вагнерівців", за його словами — вижити. Саме тому, як він розповідає, польові командири найманців гнали ув'язнених на штурми. Додає: у підрозділі забороняли спілкуватися з рідними.

"Якщо не підеш уперед, тебе вб'ють командири, а підеш — хоча б є шанс вижити. Ніхто з рідних не знав, де я. У нас там не було ані імен, ані прізвищ, лише позивний, який обирає комп'ютер, та особистий номер", — резюмує Вайт.

Чому ексвагнерівець воює за Україну

Внаслідок невдалого штурму Вайт здався в полон. Після 9 місяців вирішив повернути зброю проти окупантів. Каже: рішення прийняв після порад, але задумуватись про це почав ще у складі ПВК "Вагнер". Рідні й родичі вчинок чоловіка не засудили.

"Був вибір повернутися до Росії, але я вирішив воювати за Україну проти Путіна. Я почав задумуватися, питати інших. Коли я вже був на війні, то і сам почав розуміти, що це не про "звільнення", від кого звільняти, від цивільних, щоб зайняти територію?! Рідні знають, що я в Україні, вони сказали, що це мій вибір, мене не засуджують", — розповідає він.

Нагадаємо, що раніше Раміна Есхаказай випустила інтерв'ю з бійцями полку "Азов", які розповіли про те, як діє пропаганда в ЗС РФ, про російський полон та про те, чому досі важко згадувати події в Маріуполі. Своєю чергою, за повідомленням ЗМІ, в Росії стартував набір військовослужбовців для нової структури, пов'язаної з Росгвардією та ПВК "Вагнер".