Бывший вагнеровец рассказал, как перешел в РДК и какие жестокие правила установил Пригожин

Боец РДК Вайт. Фото: скриншот с видео

У российской ЧВК "Вагнер" были абсолютно жесткие правила, за нарушение которых могли даже расстрелять. При всем при этом, некоторые бывшие наемники с момента попадания в плен, и ряда принятых мер о возможности повернуть оружие против Кремля и боевиков, решили присоединиться к рядам Российского добровольческого корпуса, который защищает Украину.

Об этом рассказал боец РДК с позывным "Вайт", в интервью журналистке Рамине Эсхаказай.

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Как Пригожин вербовал заключенных в ЧВК "Вагнер"

"Вайт" попал в тюрьму в 24 года из-за того, что вступился за двух девушек. До освобождения ему оставался год и три месяца, когда его завербовал Евгений Пригожин.

"Прилетел вертолет с Пригожиным, и он начал набирать людей. Он сказал, что тот, кто согласится, получит возможность очиститься, говорил о деньгах, привилегиях. У меня всегда были проблемы с законами в России, и я против власти России, — это был единственный шанс уйти из колонии", — говорит он.

По словам бывшего наемника, в ЧВК "Вагнер" были жесткие правила, и они работали. Говорит: к нарушителям контракта там очень жестко относились. А в самом контракте – большое количество запретов.

"Были люди, которые пытались сбежать, их находили, и суток не проходило, финал — яма, расстрел. Вот тогда желание убежать отпало. Казни там есть. По контракту надо отслужить полгода, и ты свободен, идеально чист. В подразделении нельзя пить алкоголь, употреблять наркотики, запрет на дезертирство, мародерство. Пригожин говорил, что через полгода все судимости будут сняты, и если по базе будут пробивать, вы идеально чистый человек. А как оно было на самом деле, неизвестно", — говорит боец.

Мотивация у "вагнеровцев", по его словам, — выжить. Именно поэтому, как он говорит, полевые командиры наемников гнали заключенных на штурмы. Добавляет: в подразделении запрещали общаться с родными.

"Если не пойдешь вперед, тебя убьют командиры, а уйдешь — хотя бы есть шанс выжить. Никто из родных не знал, где я. У нас там не было ни имен, ни фамилий, только позывной, который выбирает компьютер, и личный номер", — резюмирует Уайт.

Почему экс-вагнеровец воюет за Украину

В результате неудачного штурма "Вайт" сдался в плен. После 9 месяцев решил вернуть оружие против оккупантов. Говорит, что решение принял после советов, но задумываться об этом начал еще в составе ЧВК "Вагнер". Родные и родственники поступок мужчины не осудили.

"Был выбор вернуться в Россию, но я решил воевать за Украину против Путина. Я начал задумываться, спрашивать других. Когда я уже был на войне, то и сам начал понимать, что это не об "освобождении", от кого освобождать, от гражданских, чтобы занять территорию?! Родные знают, что я в Украине, они сказали, что это мой выбор, меня не осуждают", — рассказывает он.

Напомним, ранее Рамина Эсхаказай выпустила интервью с бойцами полка "Азов", которые рассказали о том, как действует пропаганда в ВС РФ, про российский плен, и о том, почему до сих пор трудно вспоминать события в Мариуполе. В свою очередь, по сообщению СМИ, в России стартовал набор военнослужащих для новой структуры, связанной с Росгвардией и ЧВК "Вагнер".