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Ексзаступниця держсекретаря США прокоментувала українські шанси на перемогу

12 травня 2024 09:24
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Бригадир Софія
редактор
Ексзаступниця держсекретаря США прокоментувала українські шанси на перемогу
Українські військові. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила впевненість в успіху України у війні з Росією. Вона також переконана, що українцям вдасться відновити контроль над окупованими територіями.

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню Politico у суботу, 11 травня.

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"Чи може Україна досягти успіху? Безумовно. Чи може Україна вийти з цього більш суверенною, більш економічно незалежною, сильнішою, більш європейською, ніж вона є зараз? Безумовно. І думаю, так і буде", — підкреслила колишня заступниця держсекретаря США.

Нуланд підкреслила, що Україні важлива підтримка з боку США, які повинні прискорити впровадження ініціатив в країні, зокрема у сферах оборони та безпеки. Вона також висловила думку, що Україна може стати настільки сильною, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів з позиції сили, і що майбутня угода має гарантувати виведення російських військ та неможливість повторної мілітаризації Криму.

Нуланд також зазначила, що територіальні амбіції України залежать від волі українського народу, і будь-яка угода має бути такою, щоб зобов’язати Путіна її дотримуватися. Вона вважає, що поточна позиція України ще не достатньо сильна для переговорів, але з часом це може змінитися.

Раніше стали відомі можливі деталі стратегії Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні. Ймовірно, він врахує її у своєму плані для майбутніх президентських виборів.

Нагадаємо, у Білому домі пояснили подальші дії росіян під час наступу на Харківщину.

росія
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війна
Україна
військові
війна в Україні

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