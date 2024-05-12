Ексзаступниця держсекретаря США прокоментувала українські шанси на перемогу

Українські військові. Фото: Генштаб

Колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила впевненість в успіху України у війні з Росією. Вона також переконана, що українцям вдасться відновити контроль над окупованими територіями.

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню Politico у суботу, 11 травня.

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Нуланд про можливість успіху України у війні

"Чи може Україна досягти успіху? Безумовно. Чи може Україна вийти з цього більш суверенною, більш економічно незалежною, сильнішою, більш європейською, ніж вона є зараз? Безумовно. І думаю, так і буде", — підкреслила колишня заступниця держсекретаря США.

Нуланд підкреслила, що Україні важлива підтримка з боку США, які повинні прискорити впровадження ініціатив в країні, зокрема у сферах оборони та безпеки. Вона також висловила думку, що Україна може стати настільки сильною, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів з позиції сили, і що майбутня угода має гарантувати виведення російських військ та неможливість повторної мілітаризації Криму.

Нуланд також зазначила, що територіальні амбіції України залежать від волі українського народу, і будь-яка угода має бути такою, щоб зобов’язати Путіна її дотримуватися. Вона вважає, що поточна позиція України ще не достатньо сильна для переговорів, але з часом це може змінитися.

Раніше стали відомі можливі деталі стратегії Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні. Ймовірно, він врахує її у своєму плані для майбутніх президентських виборів.

Нагадаємо, у Білому домі пояснили подальші дії росіян під час наступу на Харківщину.