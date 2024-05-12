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Экс-заместитель госсекретаря США прокомментировала украинские шансы на победу

12 мая 2024 09:24
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Бригадир София
редактор
Экс-заместитель госсекретаря США прокомментировала украинские шансы на победу
Украинские военные. Фото: Генштаб
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Бригадир София
редактор

Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила уверенность в успехе Украины в войне с Россией. Она также убеждена, что украинцам удастся восстановить контроль над оккупированными территориями.

Об этом она сообщила в интервью изданию Politico в субботу, 11 мая.

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Нуланд о возможности успеха Украины в войне

"Может ли Украина добиться успеха? Безусловно. Может ли Украина выйти из этого более суверенной, более экономически независимой, более сильной, более европейской, чем она сейчас? Безусловно. И думаю, так и будет", — подчеркнула бывшая заместитель госсекретаря США.

Нуланд подчеркнула, что Украине важна поддержка со стороны США, которые должны ускорить внедрение инициатив в стране, в частности, в сферах обороны и безопасности. Она также выразила мнение, что Украина может стать настолько сильной, что заставит Путина сесть за стол переговоров с позиции силы и что предстоящее соглашение должно гарантировать вывод российских войск и невозможность повторной милитаризации Крыма.

Нуланд также отметила, что территориальные амбиции Украины зависят от воли украинского народа, и любое соглашение должно быть таким, чтобы обязать Путина его соблюдать. Она считает, что текущая позиция Украины еще недостаточно сильна для переговоров, но со временем это может измениться.

Ранее стали известны возможные детали стратегии Дональда Трампа по ситуации в Украине. По всей вероятности, он учтет ее в своем плане для предстоящих президентских выборов.

Напомним, в Белом доме объяснили дальнейшие действия россиян во время наступления на Харьковщину.

россия
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война
Украина
военные
война в Украине

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