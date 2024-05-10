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У Білому домі пояснили подальші дії росіян під час наступу на Харківщину

10 травня 2024 23:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Білому домі пояснили подальші дії росіян під час наступу на Харківщину
Представник Білого дому Джон Кірбі. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область, захопивши чотири населені пункти. Однак у Білому домі не очікують від росіян серйозних просувань.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише кореспондент Bloomberg Дженніфер Якобс в X.

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За словами Кірбі, США очікували наступу росіян на Харківському напрямку. Росія готувалася до нього в той час, як схвалення додаткової допомоги для України затримувалося в Конгресі.

"Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", — зазначив він.

На його думку, у майбутньому російські сили збільшать інтенсивність вогню і перекинуть додаткові війська, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж кордону".

Однак США впевнені в українських військових та "працюють цілодобово, аби забезпечити їх обладнанням, інструментами та необхідною зброєю".

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Скриншот допису Якобс

Нагадаємо, росіяни розпочали новий наступ на Харківську область. За словами журналіста Юрія Бутусова, окупанти змогли захопити чотири селища на прикордонні.

Як зазначив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, дії окупантів на Харківщині були спрогнозовані українськими силами, тому нічого критичного не відбувається.

Крім того, Президент Володимир Зеленський заявив, що на Харківський напрямок відправлять більше українських сил.

А Генштаб ЗСУ повідомив про нарощування військ ворога поблизу Сумської області

США
Харківська область
окупанти
Білий дім
Джон Кірби
війна в Україні
фронт
наступ

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