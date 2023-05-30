"Електрошок, побиття та інсценування розстрілу" — The NYT про звірства росіян в Херсоні

Херсон після деокупації. Фото: Новини.LIVE

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

"Електрошок, побиття, інсценування розстрілу: зсередини херсонських слідчих ізоляторів" — під такою назвою видання The New York Times видало статтю про звірства росіян на окупованій Херсонщині. Кореспонденти ресурсу поспілкувались з тими, хто пережив ці тортури, у Києві.

Стаття опублікована на The New York Times.

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Деталі

Нещодавно українська прокуратура висунула звинувачення у воєнних злочинах чотирьом військовослужбовцям Національної гвардії Росії у зв'язку з їхньою причетністю до утримання під вартою в одному та знущання з українців в Херсоні.

Звинувачення включають жорстоке поводження з цивільними особами та порушення законів і звичаїв війни. Після деокупації міста слідчі виявили численні злочини, зокрема страти, смерті під час утримання під вартою, тортури, сексуальне насильство та побиття.

Четверо обвинувачених керували ізолятором, де знущались над чоловіками та жінками. Та через недбалість окупантів деякі жертви змогли впізнати їх за фотографіями.

За даними слідства, двоє чоловіків і одна жінка померли в центрі. Також 17 ув'язнених заявили, що їх піддавали сексуальним тортурам, застосовуючи електричний струм до геніталій.

Четверо обвинувачених росіян — полковник Олександр Науменко з південноросійського міста Ростов-на-Дону, Олександр Бочаров з Краснодарського краю, Анвер Муксімов зі Ставрополя і Олександр Чиленгіров з Оренбурзької області.

Звірства росіян

Насильство, яке застосовувалося до затриманих, часто було безпідставним і мало на меті вибити зізнання за допомогою побиття, ураження електричним струмом та інших форм катувань.

Жертви витримували безперервні допити, терпіли фізичне насильство і приниження. Застосовувані методи порівнювали з тими, що використовувалися під час чисток Йосипа Сталіна.

38-річний Олексій Сівак, український моряк, який під час окупації малював українські прапори, національну символіку та графіті по всьому Херсону, був заарештований у серпні. Під час допитів він зазнав побиття та ураження електричним струмом, у тому числі на геніталіях.

"За кожним запитанням слідував удар струмом або кулаком. Якщо ти падав від удару струмом на підлогу, тебе били ногами і саджали назад на стілець", — розповів Олексій під час інтервʼю в Києві.

Його сусід, 38-річний Роман Шаповаленко, якого заарештували того ж дня, розповів, що його катували електричним струмом і били так, що зламали ребра. Одного разу кати вдарили його ножем у ногу і стрибнули йому на груди, і він кілька разів втрачав свідомість, коли його катували водою. А одного разу росіяни змусили його самому прикріпити дроти до своїх геніталій.

Найболючішими тортурами, за його словами, були удари електричним струмом в мочка вух.

"В очах спалахувало, як блискавка. Я не міг спати три доби", — сказав він.

На жаль, кілька людей померли в результаті пережитих тортур, їхні тіла були знайдені в масових похованнях. Розповіді тих, хто вижив, і докази, зібрані слідчими, малюють моторошну картину звірств, скоєних російською Національною гвардією в ізоляторі.

Нагадаємо, 11 травня Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру в організації катівні в Херсоні заступнику начальника управління "росгвардії" Ростовської області та трьом його поплічникам.