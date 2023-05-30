"Электрошок, избиение и инсценировка расстрела" — The NYT о зверствах россиян в Херсоне

Херсон после деоккупации. Фото: Новини.LIVE

Мария Кагал Редактор международного отдела

"Электрошок, избиение, инсценировка расстрела: изнутри херсонских следственных изоляторов" — под таким названием издание The New York Times издало статью о зверствах россиян на оккупированной Херсонщине. Корреспонденты ресурса пообщались с теми, кто пережил эту пытку, в Киеве.

Статья опубликована на The New York Times.

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Недавно украинская прокуратура предъявила обвинения в военных преступлениях четырем военнослужащим Национальной гвардии России в связи с причастностью к содержанию под стражей в одном и издевательства над украинцами в Херсоне.

Обвинения включают жестокое обращение с гражданскими лицами и нарушение законов и обычаев войны. После деоккупации города следователи обнаружили многочисленные преступления, в том числе казни, смерти при содержании под стражей, пытки, сексуальное насилие и избиения.

Четверо обвиняемых руководили изолятором, где издевались над мужчинами и женщинами. Но из-за халатности окупантов некоторые жертвы смогли узнать их по фотографиям.

По данным следствия, двое мужчин и одна женщина скончались в центре. Также 17 заключенных заявили, что их подвергали сексуальным пыткам, применяя электрический ток к гениталиям.

Четверо обвиняемых россиян – полковник Александр Науменко из южнороссийского города Ростов-на-Дону, Александр Бочаров из Краснодарского края, Анвер Муксимов из Ставрополя и Александр Чиленгиров из Оренбургской области.

Зверства россиян

Насилие, применявшееся к задержанным, часто было безосновательным и имело целью выбить признание посредством избиения, поражения электрическим током и других форм пыток.

Жертвы выдерживали непрерывные допросы, терпели физическое насилие и унижение. Применяемые методы сравнивали с используемыми при чистках Иосифа Сталина.

38-летний Алексей Сивак, украинский моряк, во время оккупации рисовавший украинские флаги, национальную символику и граффити по всему Херсону, был арестован в августе. Во время допросов он потерпел избиение и поражение электрическим током, в том числе на гениталиях.

"За каждым вопросом следовал удар током или кулаком. Если ты падал от удара током на пол, тебя избивали ногами и сажали обратно на стул", - рассказал Алексей во время интервью в Киеве.

Его сосед, 38-летний Роман Шаповаленко, арестованный в тот же день, рассказал, что его пытали электрическим током и избивали так, что сломали ребра. Однажды палачи ударили его ножом в ногу и прыгнули ему на грудь, и он несколько раз терял сознание, когда его пытали водой. А однажды россияне заставили его самому прикрепить провода к своим гениталиям.

Самыми болезненными пытками, по его словам, были удары электрическим током в мочка ушей.

"В глазах вспыхивало, как молния. Я не мог спать трое суток" , - сказал он.

К сожалению, несколько человек скончались в результате пережитой пытки, их тела были найдены в массовых захоронениях. Рассказы выживших и доказательства, собранные следователями, рисуют жуткую картину зверств, совершенных русской Национальной гвардией в изоляторе.

Напомним, 11 мая Херсонская областная прокуратура сообщила о подозрении в организации пыточной в Херсоне заместителю начальника управления "Росгвардии" Ростовской области и трем его приспешникам.