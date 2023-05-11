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Росгвардійцю повідомлено про підозру в організації катівні на Херсонщині

11 травня 2023 10:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Росгвардійцю повідомлено про підозру в організації катівні на Херсонщині
Полковник поліції РФ Андрій Костін. Фото: Херсонська обласна прокуратура
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 11 травня, прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління "росгвардії" Ростовської області. Він організував катівню під час окупації Херсона. Також про підозру повідомлено трьом його поплічникам.

Про це інформує Офіс Генпрокурора України.

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Повідомляється, що у захопленому приміщенні ізолятора з березня по жовтень 2022 року утримували та піддавали тортурам людей. За даними слідства — це понад двісті осіб. Полковник поліції РФ Андрій Костін особисто віддавав накази застосовувати насильницькі дії до незаконно затриманих цивільних.

"Це були переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців. Декого тримали годинами, інших — місяцями. У жахливих антисанітарних умовах. Били та катували, обмежували в їжі та воді, відмовляли у наданні медичної допомоги. Щодо щонайменше 17 чоловіків застосовували тортури статевих органів електрострумом", — йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Також зазначається, що з людей "вибивали" зізнання в тому, чого вони не робили. Намагалися змусити українців до співпраці з окупаційною "владою". Росіяни звинувачували їх у зв’язках з рухом опору та вимагали інформацію про Сили оборони України.

Офіс Генпрокурора повідомляє, що наразі відомо, що щонайменше трьох українців було закатовано до смерті. Шістьох вивезли на тимчасово окуповані території.

"Цей випадок, на жаль, є непоодиноким. Лише на Херсонщині виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже 1000 людей", — заявив Офіс Генпрокурора.

окупанти
Організатор катівень під час окупації Херсонщини. Фото: Херсонська обласна прокуратура
окупанти
Поплічник організатора катівень під час окупації Херсонщини. Фото: Херсонська обласна прокуратура
окупанти
Поплічник організатора катівень під час окупації Херсонщини. Фото: Херсонська обласна прокуратура
окупанти
Поплічник організатора катівень під час окупації Херсонщини. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, що прокурори досягли підтвердження публічного обвинувачення проти мешканця Херсона, який був звинувачений у колабораційній діяльності з ворогом. Суд визнав його винним і встановив покарання.

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