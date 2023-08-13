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"Еле ноги унесли": окупанти скаржаться, що вони для РФ "расходный материал"

13 серпня 2023 19:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Еле ноги унесли": окупанти скаржаться, що вони для РФ "расходный материал"
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські військові скаржаться на низький морально-психологічний стан підрозділів, які виконують завдання на Авдіївському напрямку. Під час проведення штурмових дій підтримка артилерії та інших підрозділів не здійснюється. Мобілізовані розуміють, що вони для держави "расходный материал".

Про це свідчить перехоплена розмова окупантів, яку оприлюднило ГУР. 

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Перехоплена розмова

— Я тобі скажу так, єб*ть, мені писав Саньок. Він мені каже, єб*ть, пацани от він потрапив до розвідки. В Мар'їнці зараз *башаться. За його словами, буває така х*ня, скільки разів у нас тут були ситуації, що він ледь втік, нах*й, просто ледь-ледь втік, — розповідає росіянин.

— Їх нах*й, відправляють. Кажуть, що у вас буде підтримка там буде, вся х*рня, але ніякої підтримки там немає, нічого немає. Пацанів поклали майже всіх. Вони, коротше, будзагін, чи як там правильно група та називається. Всю цю групу відправили (на штурм. — Ред.). От і вся підтримка.  Там п'ять 200-х, один — 300-й. Вони ледь-ледь втекли і ніякої підтримки, ніх*я, — каже окупант.

— Для влади ми розхідний матеріал, нах*й. Розхідний матеріал ось і все, — підсумував інший.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила розмову, як громадяни Російської Федерації обговорили можливості ухилення населення від мобілізації. Вони також поговорили про загиблих військовослужбовців та обстріли позицій.

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