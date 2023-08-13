"Еле ноги унесли": оккупанты жалуются, что они для РФ "расходный материал"

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Российские военные жалуются на низкое морально-психологическое состояние подразделений, которые выполняют задачи на Авдеевском направлении. При проведении штурмовых действий поддержка артиллерии и других подразделений не осуществляется. Мобилизованные понимают, что они для государства "расходный материал".

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупантов, обнародованный ГУР.

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Перехваченный разговор

— Я тебе скажу так, мне писал Саньок. Он говорит мне, еб*ть, пацаны вот он попал в разведку. В Марьинке сейчас *башатся. По его словам, бывает такая х*ня, сколько раз у нас здесь были ситуации, что он едва убежал, нах*й, просто едва убежал, — рассказывает россиянин.

— Их нах*й, отправляют. Говорят, что у вас будет поддержка там будет, вся х*рня, но никакой поддержки там нет, ничего нет. Пацанов положили почти всех. Они, короче, стройотряд или как там правильно группа и называется. Всю эту группу отправили (на штурм. — Ред.). Вот и вся поддержка. Там пять 200-х, один — 300-й. Они едва сбежали и какая-то поддержка, ник*я, — говорит оккупант.

— Для власти мы расходный материал, нах*й. Расходный материал вот и все, — подытожил другой.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала разговор, как граждане Российской Федерации обсудили возможности уклонения населения от мобилизации. Они также поговорили о погибших военнослужащих и обстрелах позиций.