"Нечего там делать": росіяни обговорили ухилення від мобілізації та загиблих окупантів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Громадяни Російської Федерації обговорили можливості ухилення населення від мобілізації. Вони також поговорили про загиблих військовослужбовців та обстріли позицій.

Чергове перехоплення росіян опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що казала росіянка:

— Привіт. Я вже чула, але теж страшно. Молодий? 23? Жаль.

— Та ось чекаємо, щоб ви прийшли і куди-небудь, уже що-небудь із вами щось вирішилося. Так, хоч щось вирішилося. Учора Жорка ще каже. А в мене на 30-те вересня, каже, повістка. Кажу, нічого не знаю, береш Катіну довідку, береш те, що ти вчитися влаштувався, іди і це... нічого там робити. І Стаса навпаки треба чекати, щоб Стас прийшов.

— Бережіться, не тримайтеся. А бережіть себе.

— Я кажу, я вчора прочитала, що дружина Дімона написала в нашому чаті, що це, Якута загинув. Ми всі шоковані. Ми ж ніхто не знали, а вона.

— Та чую, чую бомблять.

Нагадаємо, російський окупант обговорив з матір'ю повернення на фронт військовослужбовців, які пройшли лікування та за станом здоров'я більше не придатні до виконання завдань через проблеми із зором та хворобами серця. Він також поскаржився на нерівномірні виплати грошового забезпечення особовому складу підрозділам ЗС РФ та 1, 2 АК.

Також ми писали, що Головне управління розвідки при Міноборони України перехопило чергову розмову російського окупанта із дружиною. Подружжя обговорило ситуацію на Куп'янському напрямку, втрати підрозділу під час війни, а також загострення ситуації на фронті внаслідок контрнаступу ЗСУ.