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Естонія може ввести війська в Україну — в уряді країни назвали умову

13 травня 2024 20:16
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Ілля Рябінін
редактор
В уряді Естонії назвали умову введення своїх військ в України
Естонські солдати на марші. Фото ілюстративне: оф.сайт Сил оборони Естонії
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В уряді Естонії почали обговорювати можливість відправити контингент естонських військ в західні регіони України. Таке рішення може допомогти замінити українських військових, які працюють в тиловій логістиці, і натомість зможуть вирушити на фронт.

Про це заявив радник президента Естонії з нацбезпеки Мадіс Рол в інтерв'ю Breaking Defence.

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Урядовець заявив, що Естонія хотіла б зробити такий крок у складі повноцінної місії НАТО, "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість", однак також балтійська країна може зробити це у складі меншої коаліції країн.

"Ми повинні розглянути всі можливості. Ми не повинні обмежувати свій розум щодо того, що ми можемо робити", — заявив Ролл.

Водночас він додав, що країни НАТО, які не дають згоди на відряджання військ до України, з часом можуть змінити свою думку.

Слова чиновника з'явилися після того, як головнокомандувач Сил оборони Естонії Мартін Херем розповів, що кілька місяців тому військове керівництво Естонії обговорювало питання про введення армійського контингенту на захід України для сприяння медобслуговуванню, логістиці або протиповітряної оборони деяких західних міст, проте після громадського обурення, дискусія була припинена.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що було знайдено ще мільйон боєприпасів і ракет для України — половину від необхідної кількості для ЗСУ до кінця цього року.

Водночас Сили оборони країни можуть невдовзі отримати 18 французьких самохідних артилерійських установок Caesar, а також побудують потужний військовий корабель

Естонія
Україна
армія
медицина
логістика
війна в Україні

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