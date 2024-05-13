В правительстве Эстонии назвали условие ввода своих войск в Украину

Эстонские солдаты на марше. Фото иллюстративное: оф.сайт Сил обороны Эстонии

В правительстве Эстонии обсуждали возможность отправить контингент эстонских войск в западные регионы Украины. Такое решение может помочь заменить украинских военных, работающих в тыловой логистике, и смогут отправиться на фронт.

Об этом заявил советник президента Эстонии по нацбезопасности Мадис Ролл в интервью Breaking Defence.

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Чиновник заявил, что Эстония хотела бы сделать такой шаг в составе полноценной миссии НАТО, "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решительность", однако также балтийская страна может сделать это в составе меньшей коалиции стран.

"Мы должны рассмотреть все возможности. Мы не должны ограничивать свой разум относительно того, что мы можем делать", — заявил Ролл.

В то же время он добавил, что страны НАТО, не дающие согласия на командировку войск в Украину, со временем могут изменить свое мнение.

Слова чиновника появились после того, как главнокомандующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем рассказал, что несколько месяцев назад военное руководство Эстонии обсуждало вопрос о введении армейского контингента на запад Украины для содействия медобслуживанию, логистике или противовоздушной обороне некоторых западных городов, однако после общественного возмущения дискуссия была прекращена.

Напомним, ранее министр обороны Эстонии Анно Певкур заявил, что был найден еще миллион боеприпасов и ракет для Украины — половина необходимого количества для ВСУ до конца этого года.

В то же время Силы обороны страны могут получить 18 французских самоходных артиллерийских установок Caesar, а также построят мощный военный корабль.